С Днем инкассатора 2021: поздравления, открытки и видео к празднику
В воскресенье, 1 августа, в Украине и ряде других стран отмечают День инкассатора. Праздник приурочен к годовщине открытия первого подразделения инкассации при Госбанке СССР (1939).
В этот день принято поздравлять всех сотрудников службы, занимающейся перевозкой денег, ювелирных украшений, ценных бумаг и прочих дорогостоящих вещей. OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Днем инкассатора в стихах и прозе
Робота інкасатора відповідальна та складна.
Тобі, безперечно, витримка хороша потрібна.
Не завадить також бути тямущим, вольовим,
З характером безстрашним і трохи бойовим.
І в тебе чесноти такі точно є,
Не з чуток знаєш ти про силу волі й честь.
Тебе з Днем інкасатора! І просто будь собою!
Бажаю щастя світлого і радості простої!
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Инкассаторов поздравить
С днем профессии хочу.
Восхититься силой духа
Все вам, братцы, по плечу.
Я желаю честно службу
Свою важную нести.
И мешки большие денег
В день зарплаты в дом нести.
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У День інкасатора я побажаю,
Буднів спокійних і радісних зустрічей,
Світлих посмішок і щастя без краю,
Щоб на роботі нерви берегти,
Нехай кожен день принесе вам достаток,
Нехай вам робота буде до душі,
В житті та вдома буде порядок,
І тачка крута нехай чекає в гаражі.
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С Днем инкассатора! Пусть бронежилет защищает не только от пуль, а от зависти, злобы и плохого настроения. Желаю тебе большой зарплаты, чтобы деньги водились не только в служебной машине, а в карманах.
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Є багато професій, які не дуже помітно, коли робота виконується точно і добре. Інкасатор – одна з них. Побажаємо ж у професійне свято всім інкасаторам вдалих днів, нехай не буде ні зловмисників, ні проблем, ні накладок. Успіхів вам, точності та безпеки.Картинки и открытки ко Дню инкассатора
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появятся новые деньги – цифровые. Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Зеленский.
По материалам: pozdravok.ru.