С Днем инкассатора 2021: поздравления, открытки и видео к празднику

В воскресенье, 1 августа, в Украине и ряде других стран отмечают День инкассатора. Праздник приурочен к годовщине открытия первого подразделения инкассации при Госбанке СССР (1939).

В этот день принято поздравлять всех сотрудников службы, занимающейся перевозкой денег, ювелирных украшений, ценных бумаг и прочих дорогостоящих вещей. OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.

Робота інкасатора відповідальна та складна.

Тобі, безперечно, витримка хороша потрібна.

Не завадить також бути тямущим, вольовим,

З характером безстрашним і трохи бойовим.

Видео дня

І в тебе чесноти такі точно є,

Не з чуток знаєш ти про силу волі й честь.

Тебе з Днем інкасатора! І просто будь собою!

Бажаю щастя світлого і радості простої!

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Инкассаторов поздравить

С днем профессии хочу.

Восхититься силой духа

Все вам, братцы, по плечу.

Я желаю честно службу

Свою важную нести.

И мешки большие денег

В день зарплаты в дом нести.

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У День інкасатора я побажаю,

Буднів спокійних і радісних зустрічей,

Світлих посмішок і щастя без краю,

Щоб на роботі нерви берегти,

Нехай кожен день принесе вам достаток,

Нехай вам робота буде до душі,

В житті та вдома буде порядок,

І тачка крута нехай чекає в гаражі.

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С Днем инкассатора! Пусть бронежилет защищает не только от пуль, а от зависти, злобы и плохого настроения. Желаю тебе большой зарплаты, чтобы деньги водились не только в служебной машине, а в карманах.

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Є багато професій, які не дуже помітно, коли робота виконується точно і добре. Інкасатор – одна з них. Побажаємо ж у професійне свято всім інкасаторам вдалих днів, нехай не буде ні зловмисників, ні проблем, ні накладок. Успіхів вам, точності та безпеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появятся новые деньги – цифровые. Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Зеленский.

По материалам: pozdravok.ru.