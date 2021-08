С Днем блога 2021: забавные поздравления и открытки к празднику

Во вторник, 31 августа, в мире отмечается День блога. Этот праздник появился в 2005 году по инициативе пользователей популярной блог-платформы LiveJornal, которые усмотрели в слове blog цифры 3108. Соответствующая дата и была выбрана для проведения мероприятия.

Так, в этот день блогеры призывают знакомиться с пользователями из других стран с разными интересами. В частности, предлагается составить короткие рецензии о пяти разных блогах и в праздник опубликовать их у себя вместе с ссылками. Кроме того, в 2007 году по случаю Дня блога стартовал конкурс Best of Blogs, или The BOBs ("Лучшие из блогов), в котором могут участвовать публикации на разных языках. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные смс, открытки и видео с поздравлениями.

Видео дня

Желаю блог вести успешно,

Подписчиков приумножать,

И за все посты, конечно,

Лайков много получать!

***

День Блогу відзначити не кожному світить,

Бо свято особливе по суті своїй!

Нехай нині всі блогери нашої планети

Прилипнуть до моніторів своїм поскоріш!

Я їм побажання буду друкувати,

Щоб блог процвітав і читаним був!

Щоб був він і в тренді і навіть в форматі

Щоб блогер про блог свій повік не забув!

***

В день блога, в праздник зачетный,

Желаю я всей блогосфере

Веселых о жизни отчетов

И тем в интересной манере.

Лайков больше, репостов,

Признания ваших читателей,

В письме скорейшего роста,

Таланта сего почитателей.

***

У День блога тобі бажаю

Фантастичних ідей,

Щоб, контент примножуючи,

За собою вести людей!

І твоя праця неординарна

Нехай несе великий дохід,

І удачею регулярною

Буде повний цілий рік!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер показал, как сейчас выглядят стадионы в оккупированном Донецке. По его словам, город застыл в безвременье.

По материалам: mirizoter.ru.