С Днем блога 2021: забавные поздравления и открытки к празднику
Во вторник, 31 августа, в мире отмечается День блога. Этот праздник появился в 2005 году по инициативе пользователей популярной блог-платформы LiveJornal, которые усмотрели в слове blog цифры 3108. Соответствующая дата и была выбрана для проведения мероприятия.
Так, в этот день блогеры призывают знакомиться с пользователями из других стран с разными интересами. В частности, предлагается составить короткие рецензии о пяти разных блогах и в праздник опубликовать их у себя вместе с ссылками. Кроме того, в 2007 году по случаю Дня блога стартовал конкурс Best of Blogs, или The BOBs ("Лучшие из блогов), в котором могут участвовать публикации на разных языках. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные смс, открытки и видео с поздравлениями.
Желаю блог вести успешно,
Подписчиков приумножать,
И за все посты, конечно,
Лайков много получать!
***
День Блогу відзначити не кожному світить,
Бо свято особливе по суті своїй!
Нехай нині всі блогери нашої планети
Прилипнуть до моніторів своїм поскоріш!
Я їм побажання буду друкувати,
Щоб блог процвітав і читаним був!
Щоб був він і в тренді і навіть в форматі
Щоб блогер про блог свій повік не забув!
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В день блога, в праздник зачетный,
Желаю я всей блогосфере
Веселых о жизни отчетов
И тем в интересной манере.
Лайков больше, репостов,
Признания ваших читателей,
В письме скорейшего роста,
Таланта сего почитателей.
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У День блога тобі бажаю
Фантастичних ідей,
Щоб, контент примножуючи,
За собою вести людей!
І твоя праця неординарна
Нехай несе великий дохід,
І удачею регулярною
Буде повний цілий рік!Открытки и картинки ко Дню блога
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер показал, как сейчас выглядят стадионы в оккупированном Донецке. По его словам, город застыл в безвременье.
По материалам: mirizoter.ru.