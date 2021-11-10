Параскева Пятница 2021: как отмечается праздник и что нельзя делать

В среду, 10 ноября православные христиане чтят память великомученицы Параскевы Иконийской, названной Пятницей. Эта святая пострадала за веру в третьем веке.

В народе праздник известен под названием Параскева Пятница. OBOZREVATEL рассказывает о главных запретах и традициях этого дня.

Святая великомученица родилась в Иконии (Малая Азия) в благочестивой семье богатого сенатора. В честь дня страданий Христовых родителя назвали дочку Параскевой – это имя в переводе с греческого языка означает "пятница". В юности святая дала обет безбрачия, решив посвятить свою жизнь служению Господу.

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Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Параскеву схватили и потребовали принести жертву идолу, но она оставалась верна Христу. За это святую подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили.

Заниматься физическим трудом, делать уборку, стирать, рукодельничать. В старину считалось, что на Параскеву можно лишь мять и трепать лен.

Ругаться, злословить, желать зла комму-либо.

Согласно народным поверьям, в этот праздник также нельзя смеяться, мыть полы, посуду, чистить дымоход, купаться, мыть голову – в целом следует стараться меньше контактировать с водой. Беременные женщины опасались давать в долг, чтобы вместе с деньгами не отдать счастье будущего ребенка.

В день памяти святой верующие посещают богослужение в церкви и молятся святой. Считается, что икона великомученицы Параскевы помогает уберечь семейное благополучие и счастье, у нее также просят исцеления от различных духовных и телесных болезней.

Кроме того, святую называют покровительницей полей и скота, в связи с чем 10 ноября люди молятся Параскеве о защите животных от падежа, а также несут в храмы на освещение плоды, которые хранят до следующего года.

Незамужние девушки молятся великомученице о счастливом замужестве.

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