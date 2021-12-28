Международный день кино 2021: лучшие открытки и поздравления
Во вторник, 28 декабря отмечают Международный день кино. Его празднуют кинематографисты и любители кино по всему миру. Дата праздника неслучайна – 28 декабря 1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок прошел знаменитый первый платный киносеанс из десяти фильмов.
Его открыл первый фильм, который вышел на большом экране, – "Выход рабочих с фабрики". Его создатели, братья Луи и Огюст Люмьер, за несколько месяцев до этого получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф".
К празднику кино OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, поздравлений и пожеланий.
Поздравления с Днем кино в стихах и прозе
З Міжнародним днем кіно
Я вас сьогодні привітаю,
Гарних фільмів та цікавих,
Вдалих стрічок побажаю.
Виходять хай шедеври тільки
Чекають нагороди світу,
Чекає успіх й процвітання,
Прийде успіх хай великий.
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С международным днем кино
Я вас сердечно поздравляю,
Красивых фильмов, интересных
И поучительных желаю.
Пусть радует кинематограф
Лишь качественным нас продуктом,
В компании с кино хорошим
Желаю славного досуга.
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З Міжнародним днем кіно
Життя кращим робить воно.
Щоб воно було різноманітним,
Дивіться більше різних фільмів.
Нехай кіно вам допомагає
І настрій завжди піднімає.
Нехай нам сил додасть воно.
Ура! Нехай живе кіно!
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Поздравляю с Днем кино! Пусть ваша жизнь будет как этот праздник – яркая, насыщенная эмоциями, искрами, событиями и радостью!
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Вітаю з Міжнародним днем кіно і щиро бажаю, щоб кожен день твого життя був таким же яскравим, насиченим, захоплюючим і прекрасним, як епізод з доброго фільму, щоб кінострічка твоєї історії складалася лише з кадрів щастя та любові, епізодів радості та успіху. Нехай улюблене кіно, хороша кінокартина завжди допоможе підбадьоритися, знайти відповідь і просто розслабитися.
Открытки и картинки ко Дню кино
Видео ко Дню кино
Ранее OBOZREVATEL назвал 7 звезд, которые "состарились" ради роли в кино и опубликовал фото их "перевоплощений". Бывает, что вместо того, чтобы сыграть юных людей, актеры соглашаются на грим, который меняет их до неузнаваемости.
По материалам: pozdravok.ru.