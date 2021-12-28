Международный день кино 2021: лучшие открытки и поздравления

Во вторник, 28 декабря отмечают Международный день кино. Его празднуют кинематографисты и любители кино по всему миру. Дата праздника неслучайна – 28 декабря 1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок прошел знаменитый первый платный киносеанс из десяти фильмов.

Его открыл первый фильм, который вышел на большом экране, – "Выход рабочих с фабрики". Его создатели, братья Луи и Огюст Люмьер, за несколько месяцев до этого получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф".

К празднику кино OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, поздравлений и пожеланий.

Поздравления с Днем кино в стихах и прозе

З Міжнародним днем кіно

Я вас сьогодні привітаю,

Гарних фільмів та цікавих,

Видео дня

Вдалих стрічок побажаю.

Виходять хай шедеври тільки

Чекають нагороди світу,

Чекає успіх й процвітання,

Прийде успіх хай великий.

***

С международным днем кино

Я вас сердечно поздравляю,

Красивых фильмов, интересных

И поучительных желаю.

Пусть радует кинематограф

Лишь качественным нас продуктом,

В компании с кино хорошим

Желаю славного досуга.

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З Міжнародним днем кіно

Життя кращим робить воно.

Щоб воно було різноманітним,

Дивіться більше різних фільмів.

Нехай кіно вам допомагає

І настрій завжди піднімає.

Нехай нам сил додасть воно.

Ура! Нехай живе кіно!

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Поздравляю с Днем кино! Пусть ваша жизнь будет как этот праздник – яркая, насыщенная эмоциями, искрами, событиями и радостью!

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Вітаю з Міжнародним днем кіно і щиро бажаю, щоб кожен день твого життя був таким же яскравим, насиченим, захоплюючим і прекрасним, як епізод з доброго фільму, щоб кінострічка твоєї історії складалася лише з кадрів щастя та любові, епізодів радості та успіху. Нехай улюблене кіно, хороша кінокартина завжди допоможе підбадьоритися, знайти відповідь і просто розслабитися.

Открытки и картинки ко Дню кино

Видео ко Дню кино

Ранее OBOZREVATEL назвал 7 звезд, которые "состарились" ради роли в кино и опубликовал фото их "перевоплощений". Бывает, что вместо того, чтобы сыграть юных людей, актеры соглашаются на грим, который меняет их до неузнаваемости.

По материалам: pozdravok.ru.