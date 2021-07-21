День Казанской Божьей Матери 2021: как молиться и что нельзя делать в большой праздник

В среду, 21 июля, православная церковь в Украине и других странах совершает празднование в честь чудотворной Казанской иконы Пресвятoй Богородицы – одной из самых почитаемых верующими.

С этим образом связано много чудес, им благословляют новобрачных, дарят на венчание и крещение. OBOZREVATEL рассказывает историю святой иконы и о главных традициях этого дня.

21 июля совершается празднование в память о явлении Казанской иконы Божьей Матери. В 1579 году в Казани, после пожара, сжегшего часть города, 10-летней девочке Матроне, отец которой, крестьянин, потерял дом, во сне явилась Божья Матерь и велела откопать ее образ из пепла в названном месте.

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В том месте, примерно на метровой глубине, была найдена икона, совершенно нетронутая пламенем. Там, где произошло явление Казанской иконы, был построен Богородицкий девичий монастырь. Матрона стала его первой монахиней, приняв имя Мавра.

Казанская икона Богородицы считается покровительницей семьи, женщин и детей. Этим образом благословляют новобрачных, дарят его на крещение и венчание.

Перед ним верующие обращаются к Божьей Матери с просьбами о любви, счастливой семейной жизни, здоровье всей семьи, рождении детей, исцелении от недугов и принятии правильного решения.

В народном календаре 21 июля известен как праздник Казанская летняя. В этот период селяне начинали сбор урожая и жатву. В некоторых местностях люди не работали, а устраивали веселые гуляния, продолжавшиеся по несколько дней.

Черника поспела – пора начинать жатву.

Пчелы агрессивны – к засухе.

Брак, заключенный на Казанскую Божью Матерь, будет счастливым и крепким.

На Казанскую Божью Матерь, как и в другие церковные праздники, особенно важно стараться не грешить и не обижать окружающих.

Также нельзя заниматься хлопотами по дому: время лучше уделить работе над собой, молитве и посещению храма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля начался один из красивейших звездопадов – Персеиды. Он будет активным до начала сентября, а пик метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа.