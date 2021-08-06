Бориса и Глеба 2021: как отметить и что нельзя делать в праздник

В пятницу, 6 августа, православные верующие чтят память святых Бориса и Глеба – киевских князей, сыновей Владимира Великого, убитых их старшим братом Святополком.

В народном календаре эта дата известна как День летних Бориса и Глеба. О традициях, истории и приметах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Святые Борис и Глеб были князьями, младшими сыновьями киевского князя Владимира. Они были рождены незадолго до принятия христианства на Руси и воспитывались в истинной вере и благочестии.

Когда Владимир умер, старший брат Бориса и Глеба Святополк возжелал взять всю власть в свои руки и решил убить других наследников.

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В 1015 году, хотя святые не препятствовали его планам, он подослал убийц к братьям. Борис и Глеб были убиты 24 июля (по новому стилю 6 августа).

Мученически погибших князей церковь канонизировала – они стали первыми святыми Киевской Руси (почитаются в лике мучеников-страстотерпцев), и заслужили всенародную любовь благодаря своему подвигу смирения и кротости.

Святые Борис и Глеб считаются покровителями Русской земли: им молятся о мире, добрых правителях, даровании мужества в момент опасности.

В старину 6 августа занимались домашними делами, делали заготовки на зиму, варили варенья и компоты; начинался сбор черемухи.

Согласно поверью, на Бориса и Глеба женщинам ни в коем случае нельзя ходить с распущенными волосами. Также люди старались не работать в поле и выезжать на луга – чтобы там не случился пожар.

От грозы нужно укрыться дома, не глядя на небо.

Из осины пух полетел – можно собирать подосиновики.

На Глеба и Бориса за хлеб не берись.

Борис и Глеб – поспевает хлеб.

Напомним, в церковном календаре есть еще один день почитания святых Бориса и Глеба – 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа отмечается Международный день пива. Этот праздник появился в 2007 году и с тех пор завоевал всемирную популярность.