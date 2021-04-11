Берещенье: в чем суть праздника, традиции и приметы

В воскресенье, 11 апреля, отмечается Берещенье – народный праздник, посвященный почитанию березы и традиции собирать березовый сок.

Береза издавна считалась у наших предков деревом жизни, света и здоровья, а ее соком старалась запастись каждая семья. О главных традициях и приметах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

По старому стилю Берещенье отмечали 29 марта. В этот день наши предки почитали березу, которая считалась особым деревом, символизирующим жизнь и здоровье, в честь нее назван месяц в украинском языке – березень.

У березы люди просили помощи и поддержки, считалось, что, если ей понравиться, – она обязательно подарит счастье и удачу. Однако нельзя было слишком часто обращаться к ней: согласно поверью, иначе она может обидеться и "запутать" жизнь.

С приходом христианства почитание березы получило новое обоснование. Согласно легенде, именно под этим деревом Пресвятая Богородица и младенец Иисус укрывались от непогоды.

Также верили, что береза способна избавить от деспотизма и своенравия. Ее часто использовали для изгнания злых духов из человека.

На Берещенье наши предки выходили в рощу слушать березы, чтобы определить, началось ли движение сока.

Березовым соком запасалась каждая семья. Из него варили сбитень, добавляя мед и приправы. Свежий сок пили при болезнях, считая, что он чистит кровь и лечит желудок от всяких недугов.

Также запасались березовыми почками и ветками. Почки целый год заваривали в виде целебного чая, а веточками очищали дом и тело от негативной энергии.

Если болел ребенок, его пару раз следовало хлестнуть березовым прутиком для выздоровления.

Беременные ходили к березе просить о легких родах, счастье и здоровье для будущего ребенка.

11 апреля березы наделены целительной силой и способны исцелять от недугов.

Гром до рассвета – к холодам.

Перистые облака идут с запада, а горизонт чистый – к непогоде.

Из березы обильно идет сок – лето будет ненастным.

11 апреля нечистая сила пьет сок людской, поэтому стоит быть особенно осторожным, велик шанс заболеть.

Лебеди прилетели – к установлению тепла.

Есть мясо, рыбу, яйца, молоко – продолжается Великий пост. 11 апреля верующим позволены вареная и тушеная пища с растительным маслом, а также немного вина.

Злиться и ругаться, осуждать кого-либо – согласно поверью, иначе можно навлечь неприятности.

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