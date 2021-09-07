8 сентября: праздники, приметы и именинники

8 сентября католики отмечают Рождество Божьей Матери. В народном календаре значится праздник Наталья Овсяница.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 8 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 8 сентября: Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

Праздник Рождества Божией Матери Девы Марии, отмечаемый католической церковью ежегодно 8 сентября, посвящен воспоминанию о рождении Матери Иисуса Христа.

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В Новом Завете содержится крайне мало сведений о жизни Богородицы и событие, отмечаемое в этот день, зафиксировано только в церковном предании.

Православные верующие 8 сентября чтят память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана.

С этого дня наши предки начинали косить овес. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол – под иконы.

Помимо стандартной жатвы люди занимались сбором рябины и калины, а также читали специальные заговоры на будущий урожай, молились и заговаривали ягоды, чтобы те получили целебные свойства.

Вечером 8 сентября было принято угощаться овсяной кашей в виде толокна, замешанного на молоке или воде. По вкусу добавляли сезонные ягоды, а также делали овсяные блинчики.

Листья с дуба и березы еще не опали – зима будет морозной.

Если много опят в лесу в этот день, то теплой осени уже не будет.

Гром гремит – быть "бабьему лету".

Запрещено в этот день делать спонтанные покупки и покупать что-то ненужное.

8 сентября нужно избегать ссор и конфликтов, иначе не избежать беды.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.