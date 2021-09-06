7 сентября: праздник, приметы и именинники

7 сентября по народному календарю празднуется Тит Листопадник. Православные именины отмечают 7 сентября: Владимир, Иван и Моисей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 7 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот день православная церковь почитает память апостола Тита – одного из 70 апостолов. Тит также прославился как ученик святого Павла.

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В этот день издавна принято собирать в лесу грибы и плести корзинки.

Соответственно, 7 сентября следовало готовить блюда из грибов. Чаще всего наши предки ели в этот день жареные со сметаной грибы, грибные пироги и грибные супы.

По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября – погода будет ясной.

Если же они сидят на крышах домов – ждите ненастья.

Если человек родился в день Тита, то, приметы гласят, счастье придет к нему в зрелом возрасте.

В этот день нельзя делать ремонт и что-либо строить.

Запрещено 7 сентября выбрасывать остатки еды со стола.

Также не стоит отказывать в помощи нуждающимся и обманывать других людей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.