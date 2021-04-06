7 апреля: что нельзя делать в Благовещение, приметы и именинник

7 апреля православные верующие отмечают праздник Благовещение. В народе этот день известен под названием Бабий праздник. Именины отмечает Вячеслав.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 7 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Благовещение

Священное Писание гласит, что в именно в этот день к Марии (Божьей Матери) от архангела Гавриила пришла благая весть о ее беременности, зачатии сына – Иисуса Христа. Издавна этот праздник был одним из важных и любимых событий. С самого утра люди собирались в церковь, ставили свечи за благополучие, подавали милостыню. Бездетные супруги молились Пресвятой Богородице о даровании ребенка.

Именно в этот день к Марии от архангела Гавриила пришла благая весть о ее беременности Униан

Если же Благовещенье совпадает с Пасхой, то православные отмечают двойной праздник, который называется Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

В этот праздник существует также традиция готовить кулебяку – особый пирог с рыбой или капустой, который можно есть во время поста.

Бабий праздник

Бабий праздник ознаменует третью встречу весны. Первая была на Сретение, а вторая – на Сороки.

Этот праздник также считается птичьим. В этот день принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Чаще всего это были голуби. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто ее освободил.

На Бабий праздник принято выпускать птиц на волю Pixabay

Народные приметы 7 апреля

Дождь в этот день предсказывает хороший урожай ржи.

А вот если ударит гроза 7 апреля – будет много орехов.

Ясное небо сулит дождливую летнюю пору.

Сырость на улице – к обильному урожаю грибов.

Что нельзя делать 7 апреля

В Благовещение не следует занимать деньги и ничего никому отдавать.

Также в этот день не следует браться за работу.

Не следует и зажигать дома свечи.

Не стоит также надевать новую одежду, поскольку она обязательно испортится.

OBOZREVATEL ранее публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.