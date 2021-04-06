7 апреля: что нельзя делать в Благовещение, приметы и именинник

7 апреля православные верующие отмечают праздник Благовещение. В народе этот день известен под названием Бабий праздник. Именины отмечает Вячеслав.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 7 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Священное Писание гласит, что в именно в этот день к Марии (Божьей Матери) от архангела Гавриила пришла благая весть о ее беременности, зачатии сына – Иисуса Христа. Издавна этот праздник был одним из важных и любимых событий. С самого утра люди собирались в церковь, ставили свечи за благополучие, подавали милостыню. Бездетные супруги молились Пресвятой Богородице о даровании ребенка.

Если же Благовещенье совпадает с Пасхой, то православные отмечают двойной праздник, который называется Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

В этот праздник существует также традиция готовить кулебяку – особый пирог с рыбой или капустой, который можно есть во время поста.

Бабий праздник

Бабий праздник ознаменует третью встречу весны. Первая была на Сретение, а вторая – на Сороки.

Этот праздник также считается птичьим. В этот день принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Чаще всего это были голуби. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто ее освободил.

Дождь в этот день предсказывает хороший урожай ржи.

А вот если ударит гроза 7 апреля – будет много орехов.

Ясное небо сулит дождливую летнюю пору.

Сырость на улице – к обильному урожаю грибов.

В Благовещение не следует занимать деньги и ничего никому отдавать.

Также в этот день не следует браться за работу.

Не следует и зажигать дома свечи.

Не стоит также надевать новую одежду, поскольку она обязательно испортится.

OBOZREVATEL ранее публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.