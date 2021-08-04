5 августа: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

5 августа православная церковь проводит Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. В народе этот день назвали Трофим Бессонник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

5 августа именины празднуют: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь православной Церкви. По легенде, еще в 1559 году икона перешла от митрополита в руки помещицы Анны Гойской, которая жила на Волыни. Тридцать лет она стояла в ее доме, пока не начала издавать загадочное свечение.

Видео дня

После того, как брат Анны Филипп Козинский, слепой от рождения, прозрел после молитвы пред святым образом, Гойская сочла себя недостойной иметь икону в доме и пожертвовала ее инокам Почаевской горы.

Икону разместили в Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Позже на этом месте был основан монастырь.

5 августа православные верующие также чтут память мученика Трофима. В народе его прозвали Бессоником, поскольку в этот день, по традиции, люди трудятся с раннего утра и до позднего вечера в поле и в огороде.

Однако в обеденное время с полей принято было уходить. По народным поверьям, в начале августа над полями летали духи полей – Полудницы. Они насылали на людей галлюцинации, обморок и солнечный удар.

Также к этому времени поспевали ягоды. Дети, молодежь и взрослые, которые не были задействованы в полевых работах, отправлялись за малиной и калиной, поэтому Трофимов день также называют Калинники-Малинники.

Вечером молодежь собиралась на посиделки и угощалась пирожками. Кому попадался пирожок с малиной, означало, что он влюбится, а если надкусил пирожок с калиной, то жди безответной любви

Если вечером выпал туман – будет хорошая погода.

Утренняя заря скоро потухает – к ветрам и ураганам.

Звезды ярко мерцают на рассвете – через пару дней начнутся дожди.

Сова кричит — на холод.

Нельзя 5 августа долго залеживаться в постели, иначе на удачу в жизни не стоит больше надеяться.

После обеда не советуют находиться в поле и на огороде.

Запрещено в этот день рубить ветки калины. Это принесет в дом несчастье.

Одиноким парням не стоит ходить в лес.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.