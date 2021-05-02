3 мая: праздники, приметы и именинники

3 мая для всех православных верующих наступает Светлый понедельник. В народе этот день получил название Окликание предков.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Александр, Гавриил (Гаврил, Гаврила), Григорий, Вячеслав.

Это первый понедельник после Пасхи, который является одним из самых значимых из 40 дней после Пасхи. День получил название "Светлый", поскольку он освященный Богом, преисполненный ликования по случаю воскресения Христа и победы жизни над смертью.

В этот день – как и в течение всей недели (седмицы) – богослужения идут по особому пасхальному чину.

Этот народный праздник люди связывают с поминанием предков. Так, считается, что в этот день души умерших способны переходить в мир живых и смотреть, как живут их потомки. Для этого придумали обычай "окликать", то есть звать их.

По традиции, в доме накрывают на 3 мая щедрый стол. На нем обязательно должны были присутствовать горячие блюда и кисель. По поверью, сытный стол показывал, что семья не бедствует, а значит, души предков могут быть спокойны за них и спокойно вернуться "на тот свет".

Много шишек на ели появилось – к урожаю пшеницы.

А шишки на сосне символизируют то, что будет хорошо расти рожь.

Сильный и громкий первый гром – к хорошему урожаю.

Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.

Если май дождливый и холодный, то меда не будет.

Рекомендуется этот день освободить от рутинных хлопот и посвятить его Богу.

Нельзя ловить рыбу, поскольку в этот период рыбы мечут икру.

Нельзя ссориться, ведь это расстроит души предков.

Нельзя разводиться. Согласно примете, если развестись 3 мая, три года после этого придется быть без пары.

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