26 августа: праздник, приметы на Тихона Страстного и именинники

26 августа отмечается народный праздник под названием Тихон Страстной.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 26 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон, Яков.

В старину люди чествовали 26 августа богослова Тихона Задонского. Он жил в 18 веке и стал крупнейшим православным просветителем своего времени.

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В этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Поэтому праздник и получил такое название.

В народе Тихона считали помощником в избавлении от грусти, тревожности и уныния, а молитвы, посвященные ему, были об умиротворении души.

26 августа старались навести порядок в сараях и погребах. Для этого их не только чистили и разбирали хлам, но и заговаривали от дурного глаза и всякой нечисти.

Главным запретом праздника является плохое настроение и лень.

Туман над лесом – к хорошему урожаю грибов.

Тихий ветер – к теплой и сухой погоде, а если ветра нет – вскоре разразится шторм.

Если 26 августа поднялась буря – будет дождливый сентябрь.

Сова ухает ночью и луна "в кольце" – к перемене погоды.

Сено сыреет на сеновале – к дождю.

Нельзя в этот день начинать новые дела и приглашать новых сотрудников.

Не рекомендуется работать в огороде – урожай не будет храниться долго.

Нельзя предаваться лени и унынию.

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