25 сентября: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В субботу, 25 сентября, отмечается народный праздник Артамон Змеевик. Православные именины празднуют Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор и Юлиан.

Считается, что по приметам этой даты можно узнать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 25 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

Православные христиане 25 сентября чтят священномученика Автонома. В четвертом веке он служил епископом в Италии, обратив в христианство множество язычников и построив для новообращенных храм. Однажды его новые ученики разрушили капище идолов, а язычники в знак мести напали на христианский храм и убили епископа.

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В народе Автамона прозвали Артамоном Змеевиком. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму. По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца – удача будет сопровождать во всех начинаниях.

Ходить в лес – иначе есть риск встретить большое количество змей.

Конфликтовать, повышать голос, желать зла кому-либо.

Злоупотреблять алкоголем.

Тяжело физически работать с утра.

Гром – к теплой осени.

Талисман рожденного 25 сентября – камень александрит.

Дождь на Артамона – зима будет долгая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в сентябре 2021 года в Украине. В начале осени православные отмечают несколько важных дат.