25 августа: приметы на Фотю Поветенного и именинники
25 августа в народном календаре значится праздник под названием Фотя Поветенный.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 25 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Православные именины 25 августа отмечают: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.Фотя Поветенный
25 августа православная церковь отмечает День памяти мучеников Фотия и Аникиты, которые были родом из Никомидии. Язычники пытались убить их различными способами: привязывали за ноги к диким коням и влачили по земле, накаляли баню с Фотием и Аникитой, пока та не разваливалась и многое другое. Их сожгли заживо в огромной печи. Пока мученики умирали, они все время молились.
В народе этот день был связан с уборкой сараев и чердаков. В старину такие помещения называли поветями.
Там хранили корм для скотины, инструменты, дровни, телеги, лошадиные упряжи, бороны, сохи и другие хозяйственные принадлежности. Интересно, что убирали не только физически. Люди проводили специальные обряды, чтобы изгнать духов из поветей. Это делали с помощью верескового веника.
Также считалось, что 25 августа в поветях начинает проказничать домовой. Помещение после уборки кропили святой водой и окуривали, чтобы тот не натворил бед.
Народные приметы 25 августа
Иней утром – уродятся озимые в следующем году.
В этот день идет дождь – бабье лето закончится, едва начавшись.
Теплая и ясная погода – к урожаю белых грибов в лесах.
Крот из норы вышел – к затяжному ненастью.
Новолуние 25 августа – к сильным ветрам и непогоде.
Слышен громкое кваканье лягушек, значит, скоро пойдет дождь.
В этот день нельзя ссориться и устраивать громкие вечеринки.
Запрещено 25 августа свататься, отказывать в помощи нуждающимся и лениться.
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