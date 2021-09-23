24 сентября: какой праздник сегодня, приметы и именинники

В среду, 24 сентября, отмечается народный праздник Федорины вечерки. Православные именины празднуют Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей.

Считается, что по приметам в этот день можно узнать, какой будет погода в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать 24 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь 24 сентября чтит память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце пятого века. Святая жила в мире и согласии со своим мужем, но однажды была обманута и соблазнена богатым человеком. После этого она возненавидела свое тело и стал всячески себя истязать.

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По совету игуменьи Феодора ушла в монастырь и стала там служить под мужским именем, чтобы ее не нашел супруг. Последний узнал о подвиге жены уже после ее смерти и принял постриг в этой же обители.

На Федору в старину обычно убирали урожай лука и прятали пчел, а женщины собирались вместе на "капустные вечеринки", чтобы заквасить капусту на зиму (отсюда название праздника – Федорины вечерки). Мужчины варили пиво.

Вести пустые разговоры, сплетничать, обманывать.

Мыть голову – к неудаче, красить губы – к болезни, утверждают суеверные люди.

Начинать дела на Федору – плохая примета.

Поднимать что-либо с дороги – есть риск получить сглаз.

Сильные всходы озимых – к хорошему урожаю.

Пчелы летают – зима будет поздней.

Рожденному 24 сентября в качестве оберега подойдет оливин и аквамарин.

Чтобы быть успешным, в этот день необходимо надеть одежду золотого цвета.

Для счастья в браке молодой семье следует на Федору съесть блюдо из капусты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в сентябре 2021 года. В начале осени православные украинцы отмечают несколько важных дат.