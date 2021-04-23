24 апреля: праздник, приметы на Антипа Водогона и именники

24 апреля отмечается народный праздник Антип Водогон. Именины празднуют Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 24 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

24 апреля православная церковь почитает память святого Антипа Пергамского, который был учеником Иоанна Богослова – любимого апостола Христа. Он упоминается в новозаветной книге "Откровение", написанной Иоанном.

Как и многие первые христиане, Антип подвергся жестоким пыткам за отказ поклоняться языческим богам и был казнен при императоре Нероне в языческом храме Артемиды. Мощи святого стали мироточить, и верующие заметили, что человек, оказавшийся у его могилы, исцелялся. Особую популярность Антипа приобрел как помощник при зубной боли, слепоте, глухоте и головных болях.

Поэтому в этот день люди верили, что нужно особое внимание уделить исцелению зубов. Так, на Антипа необходимо к больному зубу приложить серебряную монету, а через какое-то время вынуть и для завершения ритуала поместись рядом с иконой этого святого.

Водогоном день назвали, поскольку обычно 24 апреля половодье было на самом пике.

Если на Антипа на реке все еще лежит лед, это означает, что весна затянется.

Если в этот день оживают ручьи, родники и другие водные источники, это считается указанием на хороший урожай.

Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.

Если 24 апреля идет дождь, то лето не будет грибным.

А вот если зацвела верба – скоро будет большое потепление.

В эту субботу нельзя вырывать больной зуб. Лучше поход к врачу отложить до понедельника, чтобы избежать беды.

Запрещено 24 апреля сеять и сажать что-либо, поскольку может не прижиться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.