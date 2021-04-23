24 апреля: праздник, приметы на Антипа Водогона и именники
24 апреля отмечается народный праздник Антип Водогон. Именины празднуют Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 24 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.Антип Водогон
24 апреля православная церковь почитает память святого Антипа Пергамского, который был учеником Иоанна Богослова – любимого апостола Христа. Он упоминается в новозаветной книге "Откровение", написанной Иоанном.
Как и многие первые христиане, Антип подвергся жестоким пыткам за отказ поклоняться языческим богам и был казнен при императоре Нероне в языческом храме Артемиды. Мощи святого стали мироточить, и верующие заметили, что человек, оказавшийся у его могилы, исцелялся. Особую популярность Антипа приобрел как помощник при зубной боли, слепоте, глухоте и головных болях.
Поэтому в этот день люди верили, что нужно особое внимание уделить исцелению зубов. Так, на Антипа необходимо к больному зубу приложить серебряную монету, а через какое-то время вынуть и для завершения ритуала поместись рядом с иконой этого святого.
Водогоном день назвали, поскольку обычно 24 апреля половодье было на самом пике.Народные приметы 24 апреля
Если на Антипа на реке все еще лежит лед, это означает, что весна затянется.
Если в этот день оживают ручьи, родники и другие водные источники, это считается указанием на хороший урожай.
Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.
Если 24 апреля идет дождь, то лето не будет грибным.
А вот если зацвела верба – скоро будет большое потепление.
В эту субботу нельзя вырывать больной зуб. Лучше поход к врачу отложить до понедельника, чтобы избежать беды.
Запрещено 24 апреля сеять и сажать что-либо, поскольку может не прижиться.
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