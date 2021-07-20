21 июля: праздник, приметы на Прокопия Жнеца и именинники
21 июля по народному календарю отмечается праздник Прокопий Жнец. Именины отмечают: Александр, Дмитрий, Николай, Федор.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 21 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.Прокопий Жнец
Православные верующие посвятили этот день памяти святого великомученика Прокопия. Люди прозвали святого Жнецом или Жатвенником, поскольку с этой даты его поминовения начинали жать рожь.
Приступая к работе 21 июля, люди обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы с различными угощениями. На Прокопия также заготавливать корма для скота на холодное время года. Верили, что если так не сделать, то животные не захотят кушать корм, заготовленный для них на зиму.
В старину в этот день специально выходили в поле, чтобы поискать камаху (червя, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги – это предвещает ему благополучие на целый год.
Также в старину в этот день люди считали, что с помощью заговоров можно вылечить спину, узнать, какая будет погода в будущем, а также прогнать злых духов из хаты.Народные приметы на 21 июля
Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.
Спелые стручки акации говорят, что ржаное зерно уже созрело.
Пчелы злее стали – к сильной жаре в скором времени.
Не рекомендуется 21 июля начинать новые дела, поскольку они могут быть неуспешными.
Не стоит обижаться на кого-либо, высказывать свои претензии и ссориться.
Также 21 июля нельзя позволять одолеть себя лени.
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