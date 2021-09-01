2 сентября: праздник, приметы и именинники

2 сентября по народному календарю отмечается праздник Самойлов день. Именинники: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 2 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот четверг, 2 сентября, православные христиане отмечают день Пророка Самуила. Он жил в девятом веке до Рождества Христова и стал пятнадцатым и последним судьей Израиля.

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С этим днем связан ряд традиций. К примеру, было принято накрывать 2 сентября пышный стол с различными вкусностями, чтобы угодить мужчине. Среди блюд в этот день был традиционным жареный картофель с грибами, а также свекла.

Свеклу в народе считали "девичьим" овощем и незамужние надеялись, что съев его в этот день, обязательно вскоре выйдут замуж.

Также в лесах в это время появлялись первые зимние опята, и дети с корзинками отправлялись за грибами.

Кроме того, люди 2 сентября загадывали желания. По поверью, они обязательно сбываются.

Если журавли летят высоко и медленно – к теплу.

Богатый урожай рябины – осень будет дождливой и пасмурной.

Кроты ямы роют на север – зимой будет снежная вьюга и частая метель.

Облака плывут очень низко над головой – к ненастью.

Нельзя в этот день стричь и расчесывать волосы. Также стоит отказаться от похода в салон красоты.

Нельзя ругаться и использовать в речи нецензурные слова.

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