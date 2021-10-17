18 октября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В понедельник, 18 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти мученицы Харитины. Свои именины празднуют Харита, Матвей, Петр, Алексей, Макар и Филипп.

Считается, что по некоторым приметам в этот день можно судить о погоде в ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.

Православная церковь 18 октября чтит память мученицы Харитины, которая пострадала от рук язычников в 4 веке в городе Понте (сейчас – Турция). Девушка была сиротой; своей верой и праведной жизнью она многих подтолкнула уверовать во Христа.

В народе говорили, что "от Харитины день споткнулся о пень и покатился вниз". В то же время ночь становилась длиннее.

Видео дня

Согласно народным суевериям, на Харитины запрещается носить новую одежду, особенно если запланирована важная встреча. Также нельзя оставлять дела незаконченными, переезжать на новое место и менять работу.

Кроме того, 18 октября считается неблагоприятным днем для свадеб и шумных развлечений.

Белка и заяц хорошо вылиняли к Харитине – зима будет такая, как надо, с морозом и снегом.

Вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – примета к снегу.

Тихая погода без ветра – к похолоданию.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на октябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько значимых дат.