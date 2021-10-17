18 октября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Праздник 18 октября

В понедельник, 18 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти мученицы Харитины. Свои именины празднуют Харита, Матвей, Петр, Алексей, Макар и Филипп.

Считается, что по некоторым приметам в этот день можно судить о погоде в ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать сегодня, рассказывает OBOZREVATEL.

Мученица Харитина

Православная церковь 18 октября чтит память мученицы Харитины, которая пострадала от рук язычников в 4 веке в городе Понте (сейчас – Турция). Девушка была сиротой; своей верой и праведной жизнью она многих подтолкнула уверовать во Христа.

В народе говорили, что "от Харитины день споткнулся о пень и покатился вниз". В то же время ночь становилась длиннее.

Видео дня
Православная церковь 18 октября чтит память мученицы Харитины
Что нельзя делать 18 октября

Согласно народным суевериям, на Харитины запрещается носить новую одежду, особенно если запланирована важная встреча. Также нельзя оставлять дела незаконченными, переезжать на новое место и менять работу.

Кроме того, 18 октября считается неблагоприятным днем для свадеб и шумных развлечений.

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Приметы 18 октября

  • Белка и заяц хорошо вылиняли к Харитине – зима будет такая, как надо, с морозом и снегом.

  • Вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – примета к снегу.

  • Тихая погода без ветра – к похолоданию.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на октябрь 2021 года. Осенью украинцы отмечают несколько значимых дат.

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