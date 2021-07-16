17 июля: праздник, приметы на Андрея Наливу и именинники

17 июля отмечается народный праздник под названием Андрей Налива.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 17 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 17 июля отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Марк, Михаил, Николай, Татьяна, Тихон.

Православные верующие 17 июля чтят память преподобного Андрея. Уже при жизни святого многие его иконы стали почитаться как чудотворные.

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День преподобного Андрея в народе прозвали Наливой. Это связано было с тем, что к его именинам на полях наливались озимые культуры.

Люди с нетерпением ждали дождь в этот день. Считалось, что "андреевский" дождик особенно полезен для посевов и сулит богатый урожай. Для этого даже проводили специальные обряды призыва дождя.

На Андрея Наливу принято подавать на стол овсяную кашу. Только не сладкую, а подсоленную со шкварками и жареным луком. Также блюдом дня считалась разнообразная выпечка из овса.

Не стоило в этот день забывать и о лошадях. Домашний скот тоже полагалось накормить в этот день овсом и даже дать подышать паром от запаренной каши. Для этого обдают овсяную шелуху кипятком и дают коням подышать паром, чтобы они не болели.

Если 17 июля на деревьях появились желтые листья – будет ранняя осень.

Какая погода на Андрея – такой она будет и на Калинника (11 августа).

Если овес растет плохо, то стоит ожидать небогатого урожая.

Гром гремит громко – к граду.

Много ос и ягод поспело – зима будет морозная.

Если 17 июля идет дождь, и куры от него прячутся, то такая погода задержится надолго.

Нельзя ругаться и сквернословить – это может плохо отразиться на здоровье.

Не рекомендуется совершать покупки 17 июля. Ничего страшного не случится, просто все приобретенное в этот день быстро выйдет из строя.

Не стоит отдавать в ремонт обувь. Особенно если предстоит путешествие. Считается, что в противном случае в поездке может случиться несчастье.

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