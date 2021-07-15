16 июля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

16 июля по народному календарю отмечается праздник под названием Мокий и Марк. Другое его название – Стожары.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 16 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают 16 июля: Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

Мокий и Марк, которых церковь поминает в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений их схватили язычники, а со временем казнили, отрубив головы мечом.

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Из-за этого 16 июля долгое время считали несчастливым днем и советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

Еще одно название этого праздника – Стожары. Это означало скопление звезд Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу. К самим звездам относились с уважением и верили, что они – Божьи ангелы, приглядывающие с неба за людьми.

Также 16 июля называли Маков день. Это название появилось из-за созвучности имен святых с полезным растением, сборами которого занимались в этот день. Раньше верили, что мак не только полезен для организма, но и помогает в борьбе с нечистыми силами.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину – к хорошей погоде.

В этот день нельзя злиться и предаваться унынию, жалеть себя и плакать.

Не стоит 16 июля заниматься домашним хозяйством. Это разрешалось только нищим и вдовам.

Нельзя есть мясо и молочные продукты.

Также не рекомендуется 16 июля отправляться в поездки.

Строго запрещено пить алкоголь.

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