16 августа: праздники, приметы и именинники

16 августа православные отмечают по народному календарю праздник Малинник, он же день памяти Антона Вихровея.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 16 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные именины в этот день празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.

На Антона в старину смелые люди выходили на перекрестки "сторожить вихри". Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима.

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Этот обычай придумали для того, чтобы предсказывать погоду. Кроме того, с 16 августа люди связали множество примет, по которым можно было узнать, к какой зиме готовиться.

Этот праздник имел и другое название – Малинник. Оно связано с тем, что к этому периоду в лесах и садах поспевало много малины.

Обычно малина ассоциировалась с пользой для организма. Эту ягоду использовали в лечебных целях и в кулинарии.

Также раньше бытовало поверье, что на Вихровея нельзя убирать дом, особенно – заметать мусор. Считалось, что так можно "опустошить" свой кошелек.

Южный ветер дует, пыльные вихри кружатся – будет снежная зима;

Начавшийся в этот день дождь грозит затянуться надолго;

Северный холодный ветер – к зиме с морозами;

Курицы и индюки начали линять – к холодам.

В этот день запрещено убирать в доме.

Не стоит делать маникюр и педикюр, а также стричься и красить волосы, чтобы не навлечь на себя проблемы со здоровьем.

Не рекомендуется браться за выяснение отношений. Если дело закончится ссорой, помириться не удастся еще долгое время.

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