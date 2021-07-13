14 июля: праздник, приметы на Летние Кузьминки и именинники

Православная церковь 14 июля чтит память чудотворцев Кузьмы и Демьяна, в народе этот день назвали Летние Кузьминки.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 14 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 14 июля: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

14 июля православные верующие чтут память святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (Кузьмы и Демьяна). Они были искусными врачами, от Господа получили благодатный дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы.

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В старину в день святых Кузьмы и Демьяна праздновали "летние Кузьминки". В это время в старину продолжалась сенокосная пора. Вся семья до зари уходила на луг, на покос, а по возвращению устраивали застолье с домашней наливкой, песнями и танцами. Еды принято в этот день готовить много, чтобы хватило на угощение соседям и нищим.

Вся женская половина деревни собиралась шумной гурьбой, предварительно приготовив угощения, водила хороводы, пела песни. Также женщины угощали нищих странников, поскольку считалось, что под их видом могут прятаться святые, спустившиеся с небес, чтобы помочь людям.

14 июля до захода солнца люди просят прощения друг у друга. При этом неважно, чувствует человек в чем-то вину или нет. Главное – искренность.

На Кузьму и Демьяна также собирают ягоды – малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты.

Если серп луны красноватый – к сильному ветру, концы серпа затупились – к ливню.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – к дождю.

На деревьях появились желтые листья –осень придет рано.

Сорока кричит – к жаре, которая продлится не один день.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

На Кузьминки женщинам запрещается грустить, поскольку принято гулять и веселиться.

Также женщинам нельзя выполнять тяжелую работу – как в поле, огороде, так и по дому.

14 июля не подходит для рискованных дел, авантюрных планов и сделок с сомнительными личностями.

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