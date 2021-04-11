12 апреля: праздники, приметы и именинники

12 апреля отмечается народный праздник Иван Лествичник. Также в этот день в мире празднуют Международный день полета человека в космос.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 12 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают Иван и Захар.

В этот день почитается память святого Иоанна, который жил предположительно во второй половине VI столетия. Он запомнился своим трудом – руководством для восхождения к духовным вершинам под названием "Лествица", что на старославянском означает "лестница". Этим и объясняется народное название праздника 12 апреля.

Традицией на Ивана Лествичника является выпекание небольших хлебцов в виде лесенки, чтобы количество ступенек равнялось членам семьи. Кроме того, каждый должен съесть это печенье – тогда здоровья хватит на целый год. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

По поверью, в этот день безобразничает домовой. Бесится домовой с раннего утра и до полуночи, а то и до следующего утра пока не запоют петухи. Чтобы его задобрить, хозяева должны закрыть скот в сарае и не наведываться во двор.

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

Если на Ивана Лествичника зацвел одуванчик, значит лето будет коротким.

К 12 апреля зацвела черешня – пришла пора сеять кукурузу и свеклу.

Если лошадь пьет много воды – скоро пойдет дождь, а если почти не прикасается, то ближайшие дни будут ясными.

Пчелы после зимы начинают вылетать из улья – стоит ждать в ближайшие дни хорошую погоду.

Молодой паре нельзя в этот день наведываться в дом родителей, иначе ссоры не избежать.

Не стоит в этот день выглядывать из окна на улицу.

Также не нужно выходить без особой надобности из дома.

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