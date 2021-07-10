11 июля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

Международный день шоколада празднуют 11 июля. Православные верующие чтят память преподобного Павла врача.

По народному календарю отмечается праздник Крапивное заговенье. О том, что нельзя делать 11 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

11 июля в православной церкви почитается память преподобных Валаамских чудотворцев, а также вспоминают икону Божьей Матери "Троеручицы".

Именины празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф и Сергей.

Крапивное заговенье

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Десятки лет назад крестьяне устраивали шумный праздник, почти до самого утра водили хороводы и пели песни. Именно 11 июля хозяйки готовили крапивный борщ и угощали всю семью. Юноши отправлялись на поиски цветка "петров крест". Кто вырвет его с корнем, получит удачу на целый год.

Люди собирали урожай крапивы, ведь считалось, что на следующий день она потеряет все целебные свойства. Из листьев делали отвары, который обладал восстановительной силой. Девушки использовали крапиву, как косметику, ведь отвар предотвращает выпадение и укрепляет волосы.

День шоколада

Всемирный день шоколада отмечается ежегодно 11 июля. Сладкий праздник придумали во Франции и впервые провели в 1995 году. Во Львове каждый год устраивают фестиваль сладостей, где кондитеры демонстрируют свое мастерство.

Каждый человек в год в среднем съедает 5,5 кг шоколада. Ежедневное употребление темного шоколада снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от сахара и карамели, шоколад менее вредный. Самая шоколадка была изготовлена в Великобритании, ее вес составил почти 6 тонн.

Народные приметы на 11 июля

Если кукушка не кует, то зима будет ранняя.

Будет дождь, если безветренная погода и лес шумит.

Ожидается стихийное бедствие, если в реках и колодцах прибывает вода.

Много шишек на ели – будет хороший урожай ячменя.

Сон с 10 на 11 июля сбудется на третий день.

Что нельзя делать 11 июля

Стричь маленьких детей.

Если в этот день держать тело и жилье в грязным – удача отвернется.

Ссориться или сквернословить.

Операцию, так как в противном случае ее придется повторить.

Играть свадьбу, ведь дважды придется идти под венец.

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