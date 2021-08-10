11 августа: праздники, приметы на Калинник и именинники

11 августа православные верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца. В народе этот день получил название Калинник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 11 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 11 августа: Анатолий, Алексей, Астафий, Волк, Даниил, Каллиник, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Пахом, Серафим, Фегност, Серафима, Федотья.

11 августа, в эту среду, православная церковь отмечает Рождество святого Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых верующими святых.

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Еще при жизни Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. Ему молятся о путешествующих, благополучном замужестве дочерей, избавлении от голода.

Этот православный праздник является хорошим поводом выразить признательность Николаю Чудотворцу, который в течение всей жизни был образцом кротости, доброты, милосердия и любви к ближним.

В Рождество святого Николая рекомендуется посетить церковь и поставить свечку святителю.

Название народного праздника связано с именем страстотерпца Каллиника Киликийского, память которого почитается в этот день. В прошлом день 11 августа называли Туманником из-за плотных утренних туманов.

На Калинник обычно поспевают ягоды калины, поэтому в народе этот праздник отмечают пирогами с ее плодами. Горький вкус ягоды сравнивают с горькой судьбой девушки, отданной насильно замуж.

Если в этот день с утра туман – к урожаю овса и ячменя.

Если созревший овес снова зазеленеет – осень выдастся дождливой.

Если ягоды и орехи уродили, а грибов мало – зима будет холодной.

Под запретом в этот день работа в саду и на огороде.

Также запрещено шить, вышивать и заниматься вязанием.

Нельзя ругаться, убирать в доме и ссориться с близкими.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на август 2021 года.