11 апреля: праздники и приметы на Берещенье

11 апреля отмечают народный праздник Берещенье. Именины у Ивана, Кирилла, Филиппа, Марка, Якова.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 11 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Берещенье

В это воскресенье празднуется народный праздник Берещенье, который связан с чествованием березы. Это дерево называют деревом жизни, здоровья и света.

У крестьян с березой связано множество поверий. Так, заболевшего ребенка в старину хлестали березовым прутиком. Верили, что тогда болезнь сразу уйдет. Также втыкали ветки этого дерева в крышу, чтобы уберечь дом от молнии.

Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

По традиции, 11 апреля следовало выйти в березовую рощу, чтобы послушать деревья. Если начиналось движение сока, то семьи начинали заготавливать его, чтобы после варить сбитни с медом и приправ. Считалось, что березовый сок также очищает кровь.

В это воскресенье празднуется народный праздник Берещенье Pixabay

Народные приметы на 11 апреля

Ранний гром в этот день – к холодам, а ливень предвещает отличный урожай овса.

Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый – будет ненастная погода.

Если береза листья выбросила раньше ольхи, значит, лето будет засушливым.

Если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя использовать плакучую березу в лечебных целях.

Хотя у березы можно было многое попросить сегодня: от решения проблем до поиска возлюбленного, но просить ее слишком часто нельзя. Поскольку это капризное дерево может запутать жизнь.

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