Гороскоп на неделю: придется бороться с сонливостью и мечтательностью

В течение текущей недели представителям всех знаков зодиака придется бороться с сонливостью и мечтательностью, а также с неприятным ощущением неопределенности, но с надеждами на перспективу.

Также в это время вероятна удача в романтических отношениях. В то же время сложные задачи стоит отложить на самый конец недели. Об этом в своем астропрогнозе на неделю в Instagram написала астролог Василиса Володина.

Эксперт отметила, что в течение всей недели придется бороться с сонливостью и мечтательностью. Также будет мешать неприятное чувство неопределенности. Однако оно не сможет перебить надежду на перспективу.

В течение 8 марта следует быть открытее и контактнее, могут произойти неожиданные приятные события. Это помимо ожидаемых букета, коробки конфет, поздравлений и прочего.

Володина посоветовала отложить на более позднее время сложные задачи, которые могут возникнуть утром 9 и 10 марта. Это поможет сберечь нервную систему.

Тем, у кого нет пары, или кто хочет добавить страсти в отношения, в течение 12-14 марта следует вести себя активнее и флиртовать. В течение этих трех дней удача будет сопутствовать тем, кто ищет романтических отношений.

В пятницу, субботу и воскресенье будете хорошо запланировать культурное мероприятие. Это может быть посещение художественной выставки, театра или оперы.

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