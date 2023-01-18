Звезда сериала ''Уэнздей'' сменила имидж и появилась на красной дорожке в соблазнительном платье с частично покрытой головой

Американская актриса Дженна Ортега, прославившаяся на весь мир благодаря роли мрачного подростка Уэнздей из одноименного сериала, сменила имидж. Звезда вернулась к черному цвету волос и появилась на красной дорожке в соблазнительном образе.

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В наряде от Saint Laurent актриса пришла на парижскую неделю моды. OBOZREVATEL решил показать, как выглядела 20-летняя знаменитость (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Хотя в сериале Дженну Ортегу привыкли видеть с черными волосами, заплетенными в две косички, в жизни звезда предпочитала рубленый боб и тепло-коричневый оттенок.

Впрочем, на показ мужской одежды американка пришла уже с новым цветом прядей, который почти не был виден из-под платья. Актриса предстала перед папарацци в вечернем платье черного цвета и на стойких, массивных каблуках.

Свою спину артистка полностью обнажила и соблазнительно позировала перед фотографами. А вот шея, декольте и прическа Дженны Ортеги были полностью скрыты нарядом.

Свой образ она дополнила укороченным пиджаком черного цвета, клатчем и золотыми аксессуарами. Визажисты сделали для знаменитости насыщенный макияж с акцентом на глаза.

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