Журналы Esquire, Elle, Harper's Bazaar и Cosmopolitan запретили издавать в России

Компания Hearst Magazines прекратила сотрудничество с Fashion Press и Shkulev Media в России из-за гуманитарного кризиса в Украине. Американская корпорация отозвала лицензию, посредством которой российские издатели выпускали журналы Esquire, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Elle и Men's Health.

Об этом сообщила директор корпорации Деби Чиричелла, пишет издание WWD. Она отметила, что в связи с событиями в Украине компания не может отвечать за контент на территории страны-агрессора. Ранее в официальных аккаунтах холдинга Hearst в соцсетях были опубликованы посты в поддержку украинского народа.

"Наши бренды играют важную роль в информировании аудитории. Многие темы поднимаются, включая эскалацию гуманитарного кризиса. Мы глубоко обеспокоены своим широким влиянием, это заставило переоценить роль компании. Это наша ответственность как глобального бизнеса", — говорится в сообщении президента Hearst Magazines.

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Российские издатели отреагировали на обращение. "Это были отличные пять с половиной лет. Я всегда говорил редакции, что каждый номер должен быть сделан так, будто он последний, чтобы потом не было стыдно. Вот перед вами, действительно наш последний номер. На обложке – Эдуард Лимонов, что очень символично", – рассказал в интервью "Подъему" глава Esquire Сергей Минаев.

Главный редактор Men's Health Антон Иванов сообщил, что пока не может прокомментировать это событие. Редактор Cosmopolitan Екатерина Великина пояснила, что издание позже выпустит официальный комментарий на сайте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Vogue, Tatler, GQ и другие женские журналы уходят из России. Причиной стала война РФ с Украиной.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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