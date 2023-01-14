Все еще на пике популярности: 7 трендов, которые нужно взять с собой в 2023 год. Фото

Есть вещи, которые остаются интересными в модном мире 1-2 сезона, а есть, занимающие устойчивую позицию по несколько лет. Удивительно, но они не надоедают и становятся любимыми не только в нашем гардеробе, но и звезд. 2023 год несет в себе моду нулевых и порадует не только экстравагантными вещами, но и базовыми.

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Блог vogue_history подсказал, на что нужно обратить внимание девушкам, которые планируют шопинг (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Кожаные изделия

Кожа уже несколько сезонов не теряет своих позиций на модном Олимпе. Самое подходящее время для кожаных юбок, штанов, пиджаков и платьев – начало весны/осени и зима. Смело пополняйте свой гардероб этими вещами и носите в 2023.

2. Брюки-палаццо

Эта модель брюк была невероятно популярной в 60-70 годах и будет сводить модниц с ума весь текущий год. Элегантный и универсальный элемент гардероба можно надеть на прогулку, в офис, на шопинг и даже на свадьбу. Кожаные брюки-палаццо – хит сезона.

3. Твид

Элегантные и женственные юбки и пиджаки из твида превратят в настоящую леди каждую девушку. Кажется, что этот материал никогда не потеряет своей актуальности. Пока есть возможность, выбирайте твидовые вещи и наслаждайтесь восхищенными взглядами окружающих.

4. Пуловер с v-образным вырезом

Это изделие станет отличной базой для вашего гардероба. Пуловер можно носить как самостоятельно, так надевая под него рубашку с красивым воротом и рукавами. Отдавайте предпочтение свободным свитерам, ведь вещи в обтяжку могут вызвать вопросы у модных экспертов.

5. Приталенный силуэт

Мы не говорим, что оверсайз – это прошлый век. Эти вещи с универсальным размером не покидают модных топов. Однако с ними будут конкурировать приталенные платья, свитера и пиджаки. Так казаться женственной намного легче.

6. Воротник поло + полоска

Уже несколько сезонов данное изделие – настоящий хит, который не хочет уступать своих позиций. Присмотритесь к сдержанным цветам, например, серому, темно-зеленому, небесно-голубому или коричневому.

7. Яркие расцветки

Яркое пальто – это мастхэв на весну. А шерстяной пестрый шарф – обязателен для зимы. Не стесняйтесь выделяться из толпы и демонстрировать свою индивидуальность с помощью сочных оттенков одежды.

Ранее OBOZREVATEL информировал, какие пять вещей точно должны быть в гардеробе, чтобы создать стильный образ. Атласная юбка добавит вашему луку элегантности, а свитер поверх плеч сообщит, что вы следите за тенденциями моды.

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