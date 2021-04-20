Трендом весны-лета стала практичная одежда. Фото

Весна – идеальное время для того, чтобы обновить гардероб и добавить в него несколько универсальных новинок. Так, трендом весны-лета 2021 стала максимально удобная одежда, для которой характерным является минималистичный крой и функциональные детали.

Издание Vogue UA пишет, что этой весной можно смело экспериментировать с практичным стилем, надевая кожаную рубашку с коротким рукавом и кюлоты на поясной резинке. Такие лаконичные комплекты лучше всего сочетать со спортивными элементами. Например, кашемировый худи добавит образу легкости, кюлоты, карманы которых украшены цепочкой с бриллиантовой огранкой, – элегантности, а идеальным дополнением к базовому весеннему гардеробу станут кеды на толстой подошве (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Главное в таком образе – не переборщить с деталями и аксессуарами, чтобы весенний лук выглядел максимально расслабленным и удобным.

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