Total-деним является трендовым в 2021 году: как носить

В 2021 году на пике популярности total-деним, который является комфортным, практичным и бюджетным в реализации. Он давно завоевал сердца модниц и вкус дизайнеров одежды.

Стилист Татьяна Волкова рассказала о небольших хитростях для образов total-деним, которые помогут собрать лук гармонично. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, для начала необходимо не усложнять образы. Стилистически джинса как материал – простая. Усложнять здесь – как "ходить в меховых тапках летом" – считает Волкова.

Кроме того, можно сочетать оттенки и очень близкие, и совсем контрастные по яркости, но обязательно совпадающие по степени "чистоты/грозности" и температуре цвета.

Стилист добавила, что самая актуальная разновидность образов "много джинсы" – с джинсой colour block. По ее мнению, тренд интересный, но сложный. Так, colour block при неумелом использовании может искажать пропорции фигуры.

Напомним, ранее писали, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты. В прошлом осенне-зимнем сезоне бахрома покорила мир моды и поэтому не собирается сдавать свои позиции и в 2021-2022 годах.

Кроме того, платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.