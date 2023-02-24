Тотал-беж и кардиган-"шторка" больше не в моде: пять главных антитрендов весны 2023. Фото
Не все тренды прошлых сезонов сохранили свою актуальность до сих пор. Многие модные решения, заполонившие сердца красавиц, стали антитрендами в 2023 году.
О них важно знать, создавая образы на весну-лето. OBOZREVATEL решил показать, какие наряды уже выдают безвкусицу и выглядят устарело (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Тотал-беж
В новом сезоне базовый бежевый цвет все еще будет актуален, если точечно комбинировать его с другими оттенками. Тотал-бежевый лук будет выглядеть слишком скучно и не будет выделяться в толпе.
Кардиган-"шторка"
В прошлом году красавицы "подсели" и приталенные кардиганы, которые застегивались на одну пуговицу и создавали "шторку". В этом году лучше выбрать другие модели.
Неоновый образ
С неоновыми цветами легко переборщить, поэтому лучше осторожно добавлять их в наряд. Полностью неоновый лук будет выдавать безвкусицу.
Укороченная рубашка
В 2023 году лучше отказаться от укороченных рубашек, которые недавно были на пике популярности. Более классическая длина снова вернется в моду.
Сетчатая накидка
Идеальный, казалось бы, летний аксессуар – сетчатая накидка на топ или майку – тоже утратила актуальность. Лучше заменить откровенный элемент гардероба более закрытой моделью.
Ранее OBOZREVATEL писал, какие шорты будут в моде весной 2023 года. Следует проанализировать шкаф на предмет антитрендов, ведь устаревшие модели шорт могут испортить общий вид наряда.
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