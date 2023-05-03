Стройнят и подчеркивают талию! Названы самые модные джинсы весны и лета 2023. Фото

Для многих женщин одежда – это не только способ самовыражения, но и эффективный инструмент коррекции фигуры. Так, например, они часто выбирают платья, брюки и другие элементы гардероба, которые расставляли бы правильные акценты в образе, чтобы силуэт выглядел хрупким или сексуальным. Джинсы не стали исключением из правил, поэтому модные в 2023 году модели сужают талию и делают дам стройнее.

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Есть несколько вариантов стильных брюк из денима, которые легко стилизовать в любом образе, потому джинсы для себя найдет каждая красавица. OBOZREVATEL решил рассказать, на какие модели стоит обратить внимание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Клеш

Расширенные вниз штанины, которые еще называют клешем, удачно подчеркнут бедра и сделают акцент на самой узкой части ноги – колене. Такой модный прием визуально сделает фигуру более стройной.

Следует выбирать джинсы с высокой посадкой, какими бы модными ни были ретро-тенденции с заниженной талией. Если нет желания открывать живот, но хочется фигуру "песочные часы", этот вариант отлично справится с задачей.

Прямые

Прямой крой не будет облегать ноги, но поможет скрыть пышные бедра. На фоне прямых ног талия будет выразительнее, а высокая посадка поможет продлить силуэт. Можно также обратить внимание на модели с удлиненной штаниной.

Скини

Классические скини темного цвета будут в моде весной и летом 2023 года, хотя за прошедшие сезоны их популярность значительно снизилась. Облегающий вариант джинсов поможет создать хрупкий образ.

Стоит помнить, что лучше всего фигуру скорректируют штаны из плотного денима, который "подтянет" проблемные зоны. Тонкий материал только подчеркнет неровности кожи и белье, что сделает образ неряшливым.

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