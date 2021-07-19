Стильные украшения в 2021 году: что вышло из моды, а что осталось

Стилист Екатерина Полякова поделилась списком украшений, которые давно устарели, а также рассказала об актуальных аксессуарах. Среди модных вариантов – минималистичные кулоны, цепи и серьги без лишнего декора.

Соответствующий пост стилист опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По ее словам, детали крайне важны, так как они формируют цельную картину.

Колье со сложными крупными камнями и завитками, нарочитая бохо стилистика – это уже неактуально. Замена им – цепи разных форм.

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Кулоны и подвески сложного исполнения, причудливые сердечки, лепестки и прочие устарели. Актуальны более минималистичные.

Витиеватые узоры, обилие подвесок, этника – это признаки неактуальных браслетов. Цепи или цельные без лишнего декора – стильно.

Излишний декор на кольцах – чаще всего признак их неактуальности. Это сложные узоры и завитки, россыпи мелких камней.

И с серьгами то же самое. Чем проще, тем актуальнее. Чрезмерному декору лучше предпочесть интересную форму.

Напомним, ранее украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году из смелых трендов на пике популярности штаны с низкой посадкой, мужское белье и спортивные очки. Также в моде снова вьетнамки.

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