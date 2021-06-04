Модные шорты на лето 2021: стилист назвала трендовые модели. Фото

Шорты – это тот предмет одежды, который врывается в гардеробы с приходом жары. В 2021 году на пике популярности будут костюмные, спортивные и даже вязаные модели.

В них вам будет очень комфортно и при этом вы будете выглядеть стильно. Соответствующий пост опубликовала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Джинсовые

Принцип выбора простой – чем меньше декора, тем больше они актуальны. В этом сезоне не должно быть много рвани и резинки на поясе, а приветствуется только необработанный край.

Кроме того, актуальные шорты из денима могут быть и короткими, и длинными, и узкими, и широкими.

Видео дня

Костюмные

Тут самое главное прийти к тому, что пояса-бантики на шортах изжили себя. Лучше брать с защипами, а также добавлять кожаные или плетеные ремни.

Спортивные

Шорты в спортивном стиле сейчас очень актуальны. Главное, что нужно учесть при их выборе – это плотность ткани, чтобы они не выглядели по-домашнему.

Вязаные

Эти модели подойдут любой моднице. Главное – чтобы они хорошо сели на вашу фигуру и обтягивали ее.

Plus-size

В этом случае очень важна плотность ткани – хлипкие шорты подчеркнут недостатки.

Как сообщал OBOZREVATEL: