Модные шорты на лето 2021: стилист назвала трендовые модели. Фото
Шорты – это тот предмет одежды, который врывается в гардеробы с приходом жары. В 2021 году на пике популярности будут костюмные, спортивные и даже вязаные модели.
В них вам будет очень комфортно и при этом вы будете выглядеть стильно. Соответствующий пост опубликовала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Джинсовые
Принцип выбора простой – чем меньше декора, тем больше они актуальны. В этом сезоне не должно быть много рвани и резинки на поясе, а приветствуется только необработанный край.
Кроме того, актуальные шорты из денима могут быть и короткими, и длинными, и узкими, и широкими.
- Костюмные
Тут самое главное прийти к тому, что пояса-бантики на шортах изжили себя. Лучше брать с защипами, а также добавлять кожаные или плетеные ремни.
- Спортивные
Шорты в спортивном стиле сейчас очень актуальны. Главное, что нужно учесть при их выборе – это плотность ткани, чтобы они не выглядели по-домашнему.
- Вязаные
Эти модели подойдут любой моднице. Главное – чтобы они хорошо сели на вашу фигуру и обтягивали ее.
- Plus-size
В этом случае очень важна плотность ткани – хлипкие шорты подчеркнут недостатки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.