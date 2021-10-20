Стилист показала, как стильно носить шарф: готовые образы на позднюю осень. Фото

Поздней осенью от морозного ветра спасает не только теплая верхняя одежда, но и удачно подобранные аксессуары. Таким элементом образа может стать массивный шарф, который защитит вашу шею и голову от низких температур приближающейся зимы, а также завершит ноябрьский лук.

Стилист Катя Полякова собрала для своих подписчиков примеры, как правильно выбрать и с чем сочетать шарф, а также дала несколько советов, касающихся цветовой гаммы аксессуаров. Фотографии с правильно подобранными образами блогер выложила на свою страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты утверждают, что лучше всего согреет шарф, который более чем на половину состоит из натуральной шерсти. Такая ткань будет служить не только ярким акцентом, но и надежным помощником в борьбе с холодом.

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Выбирая между различными размерами, всегда отдавайте предпочтение длинным и широким вариантам. Легкую шаль стоит оставить на теплую весну, сейчас актуальный шарф должен обернуть шею, а иногда и голову, не оставляя оголенного места.

В тон образа

Вы никогда не прогадаете, подобрав шарф такого же оттенка, как пальто, дубленка или куртка. Например, к бежевому верху прекрасно подойдет аксессуар похожего тона, а шансов не угадать с сочетанием цветов станет намного меньше.

В тон обуви или других аксессуаров

При желании сделать образ более гармоничным, подберите шарф в тон сумки или обуви. Если цвета будут перекликаться между собой и не контрастировать с верхней одеждой, то выбор можно считать удачным.

Это правило не касается шапок и любого другого головного убора. Стилисты советуют отказаться от комплекта шарф-шапка и приобрести их из различных тканей и не одинаковых цветов.

Шарф с принтом

Если в вашем гардеробе есть шарф в клетку, линию или иной узор, следите, чтобы оттенок на нем перекликался хоть с одним элементом образа. Так цветовая гамма будет выглядеть органично и стильно.

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