Стилист назвала самую модную обувь весны-лета 2021. Фото

Среди разнообразия обувных трендов в этом сезоне стоит выделить пару, которая совершенно точно стала хитом весны и лета 2021, – лоферы на массивной подошве. Так, их можно носить как с широкими брюками и мини юбками, так и с рубашками и шортами.

Модный эксперт София Коэльо на собственном примере продемонстрировала, как правильно сочетать эту обувь с другими вещами. Об этом пишет издание Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На опубликованных в личном блоге фото можно заметить, что София выбрала белоснежные лоферы, скомбинировав их с костюмом молочного оттенка, топом бледно-голубого цвета, а также объемной сумкой с ярким принтом. Дополнила весенний образ стилист солнцезащитными очками, сережками и стильной заколкой.

Кроме того, к лоферам можно смело добавлять высокие носки, ведь это еще один микротренд весны 2021.

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