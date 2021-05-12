Стилист назвала самую модную обувь весны-лета 2021. Фото
Среди разнообразия обувных трендов в этом сезоне стоит выделить пару, которая совершенно точно стала хитом весны и лета 2021, – лоферы на массивной подошве. Так, их можно носить как с широкими брюками и мини юбками, так и с рубашками и шортами.
Модный эксперт София Коэльо на собственном примере продемонстрировала, как правильно сочетать эту обувь с другими вещами. Об этом пишет издание Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
На опубликованных в личном блоге фото можно заметить, что София выбрала белоснежные лоферы, скомбинировав их с костюмом молочного оттенка, топом бледно-голубого цвета, а также объемной сумкой с ярким принтом. Дополнила весенний образ стилист солнцезащитными очками, сережками и стильной заколкой.
Кроме того, к лоферам можно смело добавлять высокие носки, ведь это еще один микротренд весны 2021.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
издание о моде Vogue рассказало о новой главной находке сезона 2021 – контрастные канты. Это элементы классического морского стиля, которые особенно актуальны летом.
Также панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.