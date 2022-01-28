Стилист назвала 9 вещей на все случаи жизни: что должно быть в гардеробе каждой женщины

Стилист и известная блогерша по имени Анастасия Джерранс рассказала, какие 9 базовых вещей в гардеробе помогут создать множество стильных образов. Модный эксперт показала на своем примере, как комбинировать между собой элементы и чем дополнить готовые аутфиты.

Соответствующее видео она выложила на свою страницу в TikTok, насчитывающую более 600 тысяч подписчиков. За короткий срок советы специалиста посмотрели 2,3 млн человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Капсула, которую продемонстрировала блогерша, подойдет на прохладную погоду, а именно сезона осень-зима, или зима-весна, ведь в ней много теплой одежды из плотных материалов.

Итак, для базового гардероба модницам понадобится удлиненные черный и бежевый свитера, классические джинсы, черные брюки, юбка, тренч, пальто, а также белый и черный топы (один из них должен быть свободым, а другой – обтягивающим).

Видео дня

Поочередно совмещая классические штаны-банаты с черным топом, свитером и верхней одеждой, стилистка показала 3 формальных образа, которые можно выбрать на деловую встречу или другое официальное мероприятие.

Для прогулки в более теплые дни блогерша предложила комбинировать мини-юбку с топами, свитером и тренчем. В результате у нее получились 3 стильных образа совсем не похожие между собой.

Джинсы с высокой посадкой эксперт также соединила с теплым шерстяным бежевым и черным свитерами, а кончила лук светлым пальто. В один из образов она добавила к белому топу черное бра и кожаный ремень.

Всего специалист по моде показала 9 разных аутфитов, в которых использовала базовые элементы гардероба. На самом же деле разновидностей образов, которые можно создать благодаря этим 9 вещам, существует гораздо больше, сказала она.

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