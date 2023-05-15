Сильно старят и 'дешевят'! Пять табу в одежде для женщин после 40 лет: эти ошибки допускают многие. Фото

Иногда бывает, что образ женщины может сыграть ей не на руку, прибавив лет и "удешевив" внешний вид. Юность и свежесть прощают некоторые модные ошибки, но после 40 лет нужно внимательнее выбирать одежду, чтобы не испортить впечатление.

Видео дня

В частности, следует избегать вещей, о которых можно сказать "слишком". Очень короткие или чрезмерно пестрые фасоны, а также кислотные цвета – табу для солидных леди. OBOZREVATEL решил рассказать, от чего лучше отказаться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Яркий дизайн

После 40 лет не нужно бояться яркой одежды, однако в образе она должна выглядеть гармонично и уместно. Пестрых, объемных принтов и кислотных изображений лучше избегать.

Длинные и темные вещи

Мрачные вещи простого и длинного кроя очень старятся и выглядят неактуально. К тому же на контрасте с темной одеждой кожа становится более бледной, а морщинки – выразительными.

Мини

Привлекать внимание откровенной одеждой – дешевый прием. Особенно неуместно он смотрится на взрослых женщинах, придавая чрезмерную пошлость.

Мешковатые вещи

Расставлять акценты в образе после 40 лет очень важно. Поскольку глубоким декольте и мини-юбкам лучше не злоупотреблять, нужно выбирать несколько приталенные и облегающие фасоны. К примеру, не забывать подчеркивать талию. Мешковатые вещи только испортят пропорции фигуры.

Большие сумки

Особенность слишком больших и объемных аксессуаров в том, что они визуально делают фигуру более широкой и массивной. Сумки же с мягкими краями расслабляют образ, лишают его четкости и структурированности. Даже если есть необходимость во вместительной сумке, лучше приобрести модель с четкой формой и умеренно большого размера.

Раньше OBOZREVATEL писал о стильных идеях, с чем носить платья-рубашки. Например, в холодную базовую погоду их можно смело сочетать с трикотажем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!