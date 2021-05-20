Шелковый платок – самый модный головной убор лета 2021: как его носить. Фото

Шелковые платки стали трендовым головным убором лета 2021. Дизайнеры советуют делать ставку на сдержанные спокойные цвета, ну а если вы хотите выделяться из толпы – выбирайте модели ярких оттенков.

Этот стильный аксессуар, повязанный на голову, защитит от палящего солнца и станет отличной альтернативой бейсболке, панамке или соломенной шляпе. О том, как носить шелковый платок летом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Это самый распространенный способ, который в разное время любили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди. Данный аксессуар летом 2021 года можно сочетать с платьями, а также юбками и блузами.

Завязывать платок в виде банданы – еще один модный прием в 2021 году. Дополните свой образ джинсами-бананами, кроп-топом и оверсайз-жакетом.

Платок, завязанный в стиле "хиппи", продемонстрировали на своих показах и в новых коллекциях такие бренды, как Max Mara и Dior. Его можно сочетать с джинсами-клеш и футболками. Дополнить образ стоит оверсайз-жакетами и массивными кроссовками.

Летом 2021 года завязывайте небольшой квадратный платок как косынку. Такой аксессуар будет безупречном выглядеть в тандеме, как с женственным образом, так и со спортивным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о трендах этой весны, которые будут актуальны даже в 2022 году. Среди них – вещи из экокожи, оверсайз-модели, с цветочным принтом и многие другие. Они идеально дополнят любой образ и сделают его более эффектным.