Семь главных трендов: какие джинсы носить летом 2021

Джинсы – необходимая базовая вещь в гардеробе, которая точно есть в шкафу у девушек. Каждый год появляются новые модели денима, где меняется крой, цвет и материал.

OBOZREVATEL собрал новинки весны-лета 2021 из коллекций известных дизайнеров. В этом сезоне трендовыми стали легкие силуэты и непринужденные фасоны.

Широкие джинсы снова в моде. Особое внимание следует обратить на модели с высокой посадкой нестандартной длины. Такие брюки подходят девушкам с любым типом фигуры и не сковывают движения во время ходьбы. Chloe, Christian Dior и многие другие дизайнеры показали в коллекциях объемные джинсы темно-синего цвета.

Пэчворк – ткань, которая сделана из лоскутков различных материалов. Дизайнеры создают джинсы с использованием многих оттенков денима или однотонных кусочков ткани. Такие модели можно найти на показах Christian Dior и Victoria Beckham.

Джинсы клеш все еще находятся среди модных трендов. В этом году модельеры показали узкие брюки, расширенные от колена. Силуэты 70-х снова появились на подиумах, в очередной раз напоминая о моде легендарной эпохи.

Подкаты на брюках были модные несколько лет назад и сейчас их отнесли в список антитрендов. Однако в этом году дизайнеры показали обновленный захлест на джинсах свободного кроя. Стоит отдать предпочтение длинным моделям с широкими и контрастными подкатами.

Рядом со многими яркими фасонами есть и классические модели, которые в этом сезоне также актуальны. Прямой крой вписывается в casual гардероб и сочетается с любыми вещами. Прямые джинсы были представлены в коллекциях дизайнеров, среди которых Celine и Valentino.

Разноцветный деним необходим в летнем гардеробе. Ментоловые, желтые, красные и лимонные – все цвета выглядят ультрамодно. Брюки помогут разнообразить образ яркими красками. Chanel выпустила розовые джинсы.

Небанальный крой украсил летние коллекции: широкие вырезы, объемные фасоны и шнурки. Burberry показали штаны комбинированного кроя.

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