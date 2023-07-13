Сделают вас самой стильной: три лучших пляжных сумки, которые вызовут wow-эффект. Фото

К долгожданному и желаемому отпуску настоящие леди готовятся заранее, выбирая вечерние наряды, пляжные комбинации и украшения. Сумка во время отдыха у водоема – не просто аксессуар, но очень и полезная в арсенале вещь.

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Впрочем, немногие задумываются, что она может быть еще и стильным дополнением к образу. Редакторы французского журнала Voici рассказали о трех трендовых моделях, которые помогут выглядеть модно во время отдыха (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Корзинка

Самая главная цель пляжной сумки – вместить в себя полотенце, крем для загара и другие вещи, без которых невозможно представить отдых у воды, поэтому сразу следует определиться с размером. Плетеная сумка-корзина будет очень органично выглядеть летом с пляжным нарядом, не будет нагреваться на солнце и придаст изюминку образу.

Сетчатая модель

Закрытые сумки на пляже – табу. Мокрые вещи не должны "консервироваться" внутри, лишенные тепла и воздуха. Чтобы избежать неприятных "сюрпризов", стоит обратить внимание на плетеный вариант, который будет вентилироваться и оригинально выглядеть у берега.

Вязаная сумка

Если в городе будут стильно смотреться аксессуары четкой формы, то на отдыхе об этом правиле можно смело забыть и приобрести вязаную модель. Такая сумка вместит все необходимое, может похвастаться ярким дизайном и удобством. Варианты с узорами отсылают к стилю хиппи-шик, который будет в тренде в этом году.

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