Самыми модными украшениями 2021 стали моносерьга и цепи

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Самые модные украшения 2021 года

Стильные украшения – не менее важная часть гардероба, чем, к примеру, платье или костюм. В 2021 году в моде будут варианты из жемчуга, моносерьга, цепи и многое другое.

Они идеально дополнят любой образ и сделают его более ярким. О том, какие украшения будут в тренде в новом году, пишет издание Elle (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Жемчуг

Эксперты советуют присмотреться к гламурным чокерам, где нежные жемчужины сочетаются с блеском кристаллов или к дерзким украшениям с речного жемчуга, красота которого в его несовершенстве.

Жемчуг – модный ювелирный тренд 2021 года
Жемчуг – модный ювелирный тренд 2021 года
Моносерьга

Сережек, которые надеваются только на одно ухо, было очень много на подиумах в 2021 году. Чем крупнее будет моносерьга, тем лучше. Это отличный вариант для вечернего выхода .

Моносерьга – модный ювелирный тренд 2021 года
Моносерьга – модный ювелирный тренд 2021 года
Многослойность

В этом году модно наслаивать разные украшения в одном образе. Это касается и шеи, и пальцев, и рук. Если говорить о цепочках, выбирайте очень длинную, среднюю и короткую с оригинальными подвесками.

Многослойность – модный тренд 2021 года
Многослойность – модный тренд 2021 года
Цепи

Тренд совсем не новый, но он не собирается покидать нас в новом году. Носить цепи можно не только на шее: они могут украшать ваши сумки, обувь или одежду.

Цепи – модный тренд 2021 года

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в моде появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.

Мода