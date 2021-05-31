Самые модные украшения лета 2021: что сейчас в тренде

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Названы модные украшения, без которых не обойтись этим летом

Ожерелья, серьги и кольца способны мгновенно подчеркнуть образ и сделать его более выразительным. Стилисты рекомендуют в этом сезоне не бояться смелых экспериментов и отдать предпочтение самым разным украшениям: от аккуратных и еле заметных до ярких и массивных.

Так, тройные серьги-кольца даже с повседневным луком будут смотреться нарядно. Или, к примеру, змеиные цепочки ожерелья –изысканный вариант для самых особых случаев. Об этом пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ниже представлены самые беспроигрышные варианты украшений этого летнего сезона.

  • Тройные серьги-кольца

Тройные серьги-кольца
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  • Чокеры с массивной цепочкой

Чокеры с массивной цепочкой

  • Двойные кольца

Двойные кольца

  • Змеиные цепочки ожерелья

Змеиные цепочки ожерелья

  • Жемчужные чокеры

Жемчужные чокеры

  • Ожерелья из звеньев цепочки

Ожерелья из звеньев цепочки

  • Простые серьги-кольца

Простые серьги-кольца

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Андре Тан показал, какие косынки будут в моде. Он поделился, что этим летом косынка светлых и темных оттенков станет одним из главных трендов среди разнообразия головных уборов. По его словам, аксессуар не только будет выглядеть стильно, но и подарит максимальный комфорт.

  • Также названы летние образы, которые помогут выглядеть ярко. Летний сезон уже не за горами, значит, пора познакомиться с рекомендациями опытных стилистов, которые помогут выглядеть по-настоящему ярко. Так, вязаный жилет, яркие брюки, цветные сандалии на платформе – лишь малая часть актуальных вариантов.

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