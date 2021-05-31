Самые модные украшения лета 2021: что сейчас в тренде

Ожерелья, серьги и кольца способны мгновенно подчеркнуть образ и сделать его более выразительным. Стилисты рекомендуют в этом сезоне не бояться смелых экспериментов и отдать предпочтение самым разным украшениям: от аккуратных и еле заметных до ярких и массивных.

Так, тройные серьги-кольца даже с повседневным луком будут смотреться нарядно. Или, к примеру, змеиные цепочки ожерелья –изысканный вариант для самых особых случаев. Об этом пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ниже представлены самые беспроигрышные варианты украшений этого летнего сезона.

Тройные серьги-кольца

Видео дня

Чокеры с массивной цепочкой

Двойные кольца

Змеиные цепочки ожерелья

Жемчужные чокеры

Ожерелья из звеньев цепочки

Простые серьги-кольца

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