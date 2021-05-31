Самые модные украшения лета 2021: что сейчас в тренде
Ожерелья, серьги и кольца способны мгновенно подчеркнуть образ и сделать его более выразительным. Стилисты рекомендуют в этом сезоне не бояться смелых экспериментов и отдать предпочтение самым разным украшениям: от аккуратных и еле заметных до ярких и массивных.
Так, тройные серьги-кольца даже с повседневным луком будут смотреться нарядно. Или, к примеру, змеиные цепочки ожерелья –изысканный вариант для самых особых случаев. Об этом пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Ниже представлены самые беспроигрышные варианты украшений этого летнего сезона.
Тройные серьги-кольца
Чокеры с массивной цепочкой
Двойные кольца
Змеиные цепочки ожерелья
Жемчужные чокеры
Ожерелья из звеньев цепочки
Простые серьги-кольца
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Андре Тан показал, какие косынки будут в моде. Он поделился, что этим летом косынка светлых и темных оттенков станет одним из главных трендов среди разнообразия головных уборов. По его словам, аксессуар не только будет выглядеть стильно, но и подарит максимальный комфорт.
Также названы летние образы, которые помогут выглядеть ярко. Летний сезон уже не за горами, значит, пора познакомиться с рекомендациями опытных стилистов, которые помогут выглядеть по-настоящему ярко. Так, вязаный жилет, яркие брюки, цветные сандалии на платформе – лишь малая часть актуальных вариантов.