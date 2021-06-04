Самые модные льняные жакеты на лето 2021: опубликованы фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
2 минуты
10,4 т.
Модные льняные жакеты на лето 2021

Льняной жакет – незаменимый элемент летнего дресс-кода. Благодаря легкой и дышащей фактуре он не имеет конкурентов, а значит станет лучшим приобретением.

Данная вещь уже появилась в коллекциях таких модных брендов: Jacquemus, Christian Dior, Versace и Rejina Pyo. Отличный пример повседневного образа показал Симон Порт Жакмюс – дизайнер представил черный комплект из натуральной ткани, который с легкостью можно надеть на деловую встречу, пишет Vogue.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Модный льняной костюм 2021
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Модный льняной жакет
Модный льняной жакет

Другой вариант льняного блейзера показали Mara Hoffman – дизайнеры предлагают сочетать пудровый жакет в паре с белыми джинсами и босоножками с тонкими ремешками. Тем временем Christian Dior сделали ставку на женственный образ, состоящий из юбки А-силуэта и приталенного блейзера с поясом.

Модный льняной жакет
Модный льняной костюм

Льняной жакет составит достойную пару жилетке и брюкам из такого же материала. Так, костюмы-тройки показали в своих летник коллекциях сразу несколько брендов – Fendi, Max Mara, Rejina Pyo и Brunello Cucinelli.

Модный льняной костюм
Модный льняной костюм
Модный льняной костюм

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Мода