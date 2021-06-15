С чем носить мини-юбки летом 2021: фото трендовых образов

Девушки любят мини-юбки, потому что этот предмет гардероба подчеркивает женскую фигуру и привлекает взгляды мужчин. Несколько сезонов подряд такие юбки не находили свое место в коллекциях модных дизайнеров и длину "мини" стали считать старомодной.

Однако, этим летом короткие юбки в сочетании с объемными вещами снова на пике популярности. OBOZREVATEL собрал образы, где мини-юбка смотрится очень стильно.

Чтобы наряд был трендовым и не вульгарным, к мини-юбке стоит добавлять оверсайз вещи. Свободный жакет с короткой юбкой создает элегантный и одновременно сексуальный образ.

Видео дня

В 2021 году яркие цвета и экстравагантные фасоны вернулись в моду. Оверсайз олимпийка с 90-х прекрасно сочетается с мини-юбкой в одном образе.

Если юбка слишком короткая, к ней стоит добавлять противоположный верх. Например, топ комбинировать с юбкой средней длины, а мини-юбку со сдержанным поло.

Наиболее выигрышная комбинация – мини-юбка и оверсайз свитер. В будущем сезоне трендовыми будут сочетания различных текстур. Кружево и трикотаж вместе выглядят очень стильно.

Свободная рубашка мужского кроя сочетается с мини-юбками любого фасона и цвета.

Ранее OBOZREVATEL показывал: